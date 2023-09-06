Индия сменит имя: зачем власти намерены вернуть стране название Бхарат Евгения КомароваПравительство, возглавляемое Нарендрой Моди, вероятно, представит резолюцию о, изменении официального имени Индии на «Бхарат» (Барат) во время специальной сессии парламента, запланированной с 18 по 22 сентября.
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