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Журналист Саглиани рассказал, как Галкин подставил уехавшую в Израиль Пугачеву

Журналист Саглиани рассказал, как Галкин подставил уехавшую в Израиль Пугачеву

Anatoly Lomohov/Russian Look/Globallookpress Известный журналист Илья Саглиани заявил, что во проблемах Аллы Пугачевой виноват ее супруг Максим Галкин, все было бы гораздо лучше, если бы они оба поддержали Родину, сообщает «Комсомольская правда».

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