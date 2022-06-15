Журналист Саглиани рассказал, как Галкин подставил уехавшую в Израиль Пугачеву

Anatoly Lomohov/Russian Look/Globallookpress Известный журналист Илья Саглиани заявил, что во проблемах Аллы Пугачевой виноват ее супруг Максим Галкин, все было бы гораздо лучше, если бы они оба поддержали Родину, сообщает «Комсомольская правда».
Anatoly Lomohov/Russian Look/Globallookpress Известный журналист Илья Саглиани заявил, что во проблемах Аллы Пугачевой виноват ее супруг Максим Галкин, все было бы гораздо лучше, если бы они оба поддержали Родину, сообщает «Комсомольская правда».
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