Омбудсмен Колесник-Лавинская: харьковчане начали мстить сотрудникам ТЦК

Жители Харькова и области начали собираться в группы, чтобы отомстить сотрудникам ТЦК и военкоматов. Об этом рассказала уполномоченный представитель по правам человека и ребенка в Харьковской области Виктория Колесник-Лавинская в беседе с РИА «Новости».