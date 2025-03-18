Омбудсмен Колесник-Лавинская: харьковчане начали мстить сотрудникам ТЦК

Жители Харькова и области начали собираться в группы, чтобы отомстить сотрудникам ТЦК и военкоматов. Об этом рассказала уполномоченный представитель по правам человека и ребенка в Харьковской области Виктория Колесник-Лавинская в беседе с РИА «Новости».
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