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Рязанские новости

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Сергей Леонтьев стал Дон Кихотом: в Рязани обсудили премьеру спектакля

Сергей Леонтьев стал Дон Кихотом: в Рязани обсудили премьеру спектакля

В Рязанском театре драмы прошла премьера спектакля «Смерть Дон Кихота». 21 сентября автор и режиссёр Никита Московой-Руссо и народный артист России Сергей Леонтьев встретились с журналистами, чтобы обсудить постановку.

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