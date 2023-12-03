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Эксперт объяснил заявление экс-главы МИД ФРГ о ядерном оружии в Европе

Эксперт объяснил заявление экс-главы МИД ФРГ о ядерном оружии в Европе

Партия «Зеленых» в Германии сразу после получения широкой поддержки населения изменила свои идеологические позиции, начав выступать за противоречащие их повестке вещи — необходимости иметь собственное ядерное оружие в Европе.

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