Эксперт объяснил заявление экс-главы МИД ФРГ о ядерном оружии в Европе

Партия «Зеленых» в Германии сразу после получения широкой поддержки населения изменила свои идеологические позиции, начав выступать за противоречащие их повестке вещи — необходимости иметь собственное ядерное оружие в Европе.
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