Спутниковый шпионаж ЕС и ответ России: два возможных сценария

Европа продолжает помогать Украине и вредить России. Так, при помощи спутника Sentinel-2 L2A, предназначенного для предоставления данных для сервисов Copernicus – европейской программы непрерывного наблюдения за состоянием Земли, Евросоюз снабжает Киев информацией о судоходстве в Азовском и Чёрном морях.