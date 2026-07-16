Древние города. Сопоставление и анализ. 1.1 Без чего не обойдется ни один древний город? 1. Античная колонна Основные разновидности а) Форма Александровской колонны в Санкт-Петербурге Внутри этой колонны - стержень и намотка из медной проволоки, которая потом убирается за ненадобностью и делается винтовая лестница.