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Авторадио

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Роспотребнадзор проведет дезинфекцию районов Урала, пострадавших от наводнения

В Свердловской области начинают восстановление территорий, пострадавших от паводка. Как сообщил губернатор Денис Паслер, во многих районах вода уже отступает, новых подтоплений не зафиксировано, передаёт "Российская газета".

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