Празднование юбилея высадки союзников в Нормандии станет «днем Зеленского»

Vasily Golov

За время Второй Мировой войны союзникам удалось взять 8 млн. пленных немцев, СССР - 3 млн.Франция-940 тыс,Великобритания-3 640 тыс,США-3100тыс,-.Не умеют считать.Или не только немцев,но и африканцев,японцев. В конце мая 1945 года по данным полиции экспедиционных сил союзников, в американском плену оказалось 1 890 000 немецких военнопленных и 1 200 000 разоружённых врагов.Командование американских Вооруженных Сил заявило о пленении 2 878 537 и разоружении около миллиона солдат и офицеров Вермахта. Группа пленных немцев заявила буквально следующее: «На поле боя под Севастополем у них сложилось превратное представление о боевом и моральном превосходстве русских над немцами. В русском плену они убедились в обратном. Ибо чем объяснить то, что нас кормят, не заставляют работать, а русские офицеры, проходя мимо, не требуют от нас отдачи чести. Не иначе, как осознанием русскими нашего превосходства над ними».