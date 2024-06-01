Европейская версия издания POLITICO .сообщает, что Россию не пригласят на празднование 80-летия «дня Д» – высадки войск союзников по антигитлеровской коалиции в Нормандии.
Празднование юбилея высадки союзников в Нормандии станет «днем Зеленского»
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Vasily Golov
За время Второй Мировой войны союзникам удалось взять 8 млн. пленных немцев, СССР - 3 млн.Франция-940 тыс,Великобритания-3 640 тыс,США-3100тыс,-.Не умеют считать.Или не только немцев,но и африканцев,японцев. В конце мая 1945 года по данным полиции экспедиционных сил союзников, в американском плену оказалось 1 890 000 немецких военнопленных и 1 200 000 разоружённых врагов.Командование американских Вооруженных Сил заявило о пленении 2 878 537 и разоружении около миллиона солдат и офицеров Вермахта. Группа пленных немцев заявила буквально следующее: «На поле боя под Севастополем у них сложилось превратное представление о боевом и моральном превосходстве русских над немцами. В русском плену они убедились в обратном. Ибо чем объяснить то, что нас кормят, не заставляют работать, а русские офицеры, проходя мимо, не требуют от нас отдачи чести. Не иначе, как осознанием русскими нашего превосходства над ними».
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17 час.
VG
Vasily Golov
Из 376 немецких генералов, оказавших в советском плену, 277 — вернулись в Германию, 81 — умер, 18 — были повешены за военные преступления.Начальник полиции в лагере Молодечно рассказал следствию, что «люди, исхудавшие до предела, напоминали скелеты, а сам лагерь — огромное кладбище, на котором поднялись сразу все погребенные. От голода сходили с ума, убивали себя. Голод был царем лагеря, а немцы — теми, кто дал ему корону».
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17 час.
Сергей Андросов
А этот то дебил причём к высадке?
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13 час.
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