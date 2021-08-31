Кто разыгрывает карту с немецким Калининградом на выборах в ФРГ

В ФРГ разразился громкий политический скандал. В преддверии выборов в бундестаг на улицах появились копии агитплакатов 1949 года с изображением Германии в довоенных границах – с включенной в ее состав Калининградской областью и частью Польши.
В ФРГ разразился громкий политический скандал. В преддверии выборов в бундестаг на улицах появились копии агитплакатов 1949 года с изображением Германии в довоенных границах – с включенной в ее состав Калининградской областью и частью Польши.
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