Винисиус сделал операцию по коррекции подбородка и отрастил бороду

Нападающий сборной Бразилии и «Реала» Винисиус Жуниор сделал операцию по коррекции подбородка. Как сообщает TMC, футболист перенёс операцию по «гармонизации подбородка» — так называется процесс контурной пластики, при котором с помощью филлеров формируется «желаемая форма подбородка».