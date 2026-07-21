Винисиус сделал операцию по коррекции подбородка и отрастил бороду

Нападающий сборной Бразилии и «Реала» Винисиус Жуниор сделал операцию по коррекции подбородка. Как сообщает TMC, футболист перенёс операцию по «гармонизации подбородка» — так называется процесс контурной пластики, при котором с помощью филлеров формируется «желаемая форма подбородка».
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