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RT Russia

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Винисиус сделал операцию по коррекции подбородка и отрастил бороду

Винисиус сделал операцию по коррекции подбородка и отрастил бороду

Нападающий сборной Бразилии и «Реала» Винисиус Жуниор сделал операцию по коррекции подбородка. Как сообщает TMC, футболист перенёс операцию по «гармонизации подбородка» — так называется процесс контурной пластики, при котором с помощью филлеров формируется «желаемая форма подбородка».

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