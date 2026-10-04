Владимирстат опубликовал статистику об учителях региона

В школах Владимирской области работают 8188 учителей, из них 89,7% — женщины, 62,7% имеют стаж более 20 лет, а больше всего педагогов в возрасте 55+.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- ПБ ГЕРОФАРМ оснастил...
- A Препараты для леч...
- EP Препараты для леч...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым