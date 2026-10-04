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Владимирские новости

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Владимирстат опубликовал статистику об учителях региона

Владимирстат опубликовал статистику об учителях региона

В школах Владимирской области работают 8188 учителей, из них 89,7% — женщины, 62,7% имеют стаж более 20 лет, а больше всего педагогов в возрасте 55+.

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