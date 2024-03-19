Синоптик Колесов рассказал о ночных морозах в Ленобласти

Специалист также пообещал повышение температуры в ближайшие дни. Главный синоптик Гидрометцентра Петербурга Александр Колесов сообщил о том, что накануне температура воздуха в городе впервые за прошедший месяц понизилась ниже нормы.
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