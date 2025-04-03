Почему 4 апреля отмечают Международный день интернета

В России и других странах мира 4 апреля отмечается Международный день интернета. Праздник был инициирован папой Иоанном Павлом II в 1998 году и приурочен ко дню преставления святого Исидора Севильского, который считается покровителем не только учеников и студентов, но и Сети.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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