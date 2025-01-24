 Бывший мэр Сочи Копайгородский обжаловал свое нахождение в московском СИЗО

Бывший мэр Сочи Копайгородский обжаловал свое нахождение в московском СИЗОБывший мэр Сочи Алексей Копайгородский, обвиняемый в растрате в особо крупном размере, обжаловал в кассационной инстанции решение Московского городского суда оставить его в СИЗО.
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