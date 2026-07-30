Отельеры Бодрума обвиняют прессу в негативном влиянии на туристический сезон 2026 года

Турецкий туристический сектор столкнулся с масштабным кризисом в сезоне 2026 года, вызванным широким резонансом вокруг резкого роста цен на отдых и последовавшими обвинениями в адрес средств массовой информации.
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