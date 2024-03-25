Как обычно у нас бывает после страшных трагедий, в обществе возникла тема о смертной казни. Не столько как способе воздать каждому подонку по справедливости, сколько как мере предупреждения злодеяний.
Убить или пусть помучаются?
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ИП
Игорь Петров
Ответить
15 час.
ТН
Татьяна Недогреева
А сколько наших с вами денег уходит на содержание пожизненных заключенных. Не по хозяйске. Мое мнени, что статья о смертной казни, будет сдерживать преступников от многих уголовных дел. А так они на что- то надеются. Кто на побег, кто на амнистию, кто на обмен, кто на пересмотр дела, а кто и на помидование. А будет статья о смертной казни, некоторые и подумают , переступить или жить.
Ответить
12 час.
Астон Мартин
а справедливо ли будет применяться ...есть ли в этом уверенность явная ??????????????????🤔
Ответить
9 час.
Свежие комментарии