Убить или пусть помучаются?

ТН

Татьяна Недогреева

А сколько наших с вами денег уходит на содержание пожизненных заключенных. Не по хозяйске. Мое мнени, что статья о смертной казни, будет сдерживать преступников от многих уголовных дел. А так они на что- то надеются. Кто на побег, кто на амнистию, кто на обмен, кто на пересмотр дела, а кто и на помидование. А будет статья о смертной казни, некоторые и подумают , переступить или жить.