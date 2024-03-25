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Убить или пусть помучаются?

Убить или пусть помучаются?

Как обычно у нас бывает после страшных трагедий, в обществе возникла тема о смертной казни. Не столько как способе воздать каждому подонку по справедливости, сколько как мере предупреждения злодеяний.

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Комментарии
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ИП
Игорь Петров
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15 час.
ТН
Татьяна Недогреева
А сколько наших с вами денег уходит на содержание пожизненных заключенных. Не по хозяйске. Мое мнени, что статья о смертной казни, будет сдерживать преступников от многих уголовных дел. А так они на что- то надеются. Кто на побег, кто на амнистию, кто на обмен, кто на пересмотр дела, а кто и на помидование. А будет статья о смертной казни, некоторые и подумают , переступить или жить.
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12 час.
Астон Мартин
а справедливо ли будет применяться ...есть ли в этом уверенность явная  ??????????????????🤔
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9 час.

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