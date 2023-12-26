Допрыгались, либерастня?! Три предупреждения от русских воинов. Последнее – мигрантам

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Лариса шумбасова

Согласна , что каждый должен заниматься своим делом и выполнять его честно !!! А артистам пора понять , что их делает известными народ , но и развенчать также может тот же народ !!! И нести в народ надо культуру , а не хамство и непотребщину всякую !!! Не на диком западе , чай , живем и понятия приличий нам знакомы и живут , как бы не пытались нам навязывать помойные нравы !!!