Три предупреждения от русских воинов. Последнее – мигрантам. Русские воины записали видео.
Допрыгались, либерастня?! Три предупреждения от русских воинов. Последнее – мигрантам
Комментарии
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Лш
Лариса шумбасова
Согласна , что каждый должен заниматься своим делом и выполнять его честно !!! А артистам пора понять , что их делает известными народ , но и развенчать также может тот же народ !!! И нести в народ надо культуру , а не хамство и непотребщину всякую !!! Не на диком западе , чай , живем и понятия приличий нам знакомы и живут , как бы не пытались нам навязывать помойные нравы !!!
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1 час.
нина сафронова
👍
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1 час.
ВТ
Валерий Тимофеев
Всю эту гниль лишить их денег и сразу они поймут , что они собой представляют.
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29 мин.
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