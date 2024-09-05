Глава дипломатической миссии Российской Федерации в Соединённых Штатах Америки Анатолий Антонов проинформировал о том, что для местных властей выдумывание всё более жёстких рестрикций приобрело спортивный интерес.
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