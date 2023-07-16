Военное обозрение

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«Дикие гуси» для ВСУ. Украина вербует наемников в новых регионах

«Дикие гуси» для ВСУ. Украина вербует наемников в новых регионах

Ну что же, первый день саммита НАТО прошел. Вечер, и пора об этом поговорить. Если честно, я бы убежал с этого мероприятия уже в самом начале.

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