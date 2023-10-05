В Одессе признали неспособность полностью защитить припортовую инфраструктуру

Власти Одессы признали неспособность полностью защитить припортовые объекты Фото: Ritzau Scanpix / Bo Amstrup / Reuters Представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук признал, что обеспечить безопасность припортовой инфраструктуры и энергетических объектов на сто процентов невозможно.
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