ЛОНДОН (ИА Реалист). Вопрос о том, насколько искусственный интеллект угрожает окружающей среде, обычно сводится к двум цифрам: сколько электричества потребляют дата-центры и сколько воды они расходуют на охлаждение.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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