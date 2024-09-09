Смешиваем соль и шампунь: как это будет на качество волос и поможет реже мыть голову, что вы можете получить

Смешиваете ли вы соль и шампунь, чтобы помыть голову? Мне кажется не многие пробуют так делать, а меж тем это действительно для некоторых людей может быть очень полезной практикой, которая повлияет на качество и состояние волос.
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