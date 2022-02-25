Балл в утешение за невезение. Таблица коэффициентов УЕФА

Одно очко, добытое «Зенитом» в Севилье, позволило России сохранить отставание от Шотландии минимальным Трудно припомнить, когда наши клубы в Испании так «возили» хозяев поля в конце матча, заставляя даже бол-боев бросаться на выручку своей команде.