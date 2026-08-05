Разрыв с Мариной Влади, уход Голубкиной к Фоменко и позднее отцовство: как складывалась личная жизнь Андрея Соколова

За Андреем Соколовым давно закрепился статус одного из самых закрытых артистов отечественного кино. Экранный образ уверенного в себе мужчины годами контрастировал с его реальной жизнью, где были и громкие романы со знаменитыми женщинами, и болезненные расставания, и позднее отцовство, ставшее для актёра главным событием.