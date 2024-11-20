LSM: Рижская дума лишит помещения Общество русской культуры Латвии

Департамент имущества Рижской думы принял решение с 31 декабря 2024 года разорвать договор о безвозмездном пользовании помещением с Обществом русской культуры Латвии, сообщает портал гостелерадио Латвии LSM.
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