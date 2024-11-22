Гастроэнтеролог Белоусов назвал признаки опасной боли в животе

После этого нужно срочно идти к врачу Боль в животе может появиться как от легких недомоганий, так и от серьезных заболеваний, рассказал РИАМО врач-гастроэнтеролог АО «Медицина», кандидат медицинских наук Евгений Белоусов.
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