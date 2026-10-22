Президент США отметил, что у него очень хорошие отношения с Илоном Маском Редакция сайта ТАСС 22 октября, 23:18 обновлено 22 октября, 23:47 Читайте ТАСС в Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Evan Vucci ВАШИНГТОН, 22 октября.