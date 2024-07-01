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Петербургский дневник

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Валерий Шабашов: «Рекомендовано к прочтению»

Валерий Шабашов: «Рекомендовано к прочтению»

Автор старейшего книжного телеграм-канала Books & Reviews – о книге, которая рассказывает о том, как Вторая мировая война изменила историю футбола В Германии проходит чемпионат Европы по футболу – 2024, перипетии которого лично во мне несильно отзываются, ведь нашу сборную не допустили даже до отборочного турнира.

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