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В Крыму спасли дельфина

В Крыму спасли дельфина

Дельфина по имени Кимми, спасенного на побережье Крыма, отпустили в открытое море. На набережной Балаклавы собралось множество местных жителей, чтобы проводить дельфина в свободную жизнь, сообщает газета «Известия».

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