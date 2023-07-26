Глава ведомства затребовал доклад по уголовному делу по факту смерти школьницы в Рязанской области

В средствах массовой информации опубликовано обращение жительницы Рязанской области к руководству ведомства, в котором она выражает несогласие с ходом и результатами расследования уголовного дела по факту гибели ее несовершеннолетней дочери.
В средствах массовой информации опубликовано обращение жительницы Рязанской области к руководству ведомства, в котором она выражает несогласие с ходом и результатами расследования уголовного дела по факту гибели ее несовершеннолетней дочери.
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