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Новый серийный Ил-96-300 совершил первый испытательный полет

Новый серийный Ил-96-300 совершил первый испытательный полет

Фото: Объединенная авиастроительная корпорация 5 августа состоялся первый полет очередного серийного самолета Ил-96-300, построенного на Воронежском авиационном заводе – ВАСО дивизиона транспортной авиации Объединенной авиастроительной корпорации.

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