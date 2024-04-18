Об изменениях на рынке криптовалют по мере развития ключевых событий

Стоимость акций ключевых компаний занимающихся майнингом биткоинов, резко упала, при этом такие компании, как Marathon Digital, Riot Platforms и CleanSpark, продемонстрировали снижение более чем на 38% по сравнению с пиком достигнутым в начале этого года.
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