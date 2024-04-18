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Об изменениях на рынке криптовалют по мере развития ключевых событий

Об изменениях на рынке криптовалют по мере развития ключевых событий

Стоимость акций ключевых компаний занимающихся майнингом биткоинов, резко упала, при этом такие компании, как Marathon Digital, Riot Platforms и CleanSpark, продемонстрировали снижение более чем на 38% по сравнению с пиком достигнутым в начале этого года.

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