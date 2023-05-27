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На Украине решили поднять цену на электричество в два раза

На Украине решили поднять цену на электричество в два раза

Расценки на электроэнергию для бытовых потребителей предложила поднять в два раза Национальная комиссия по государственному регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг Украины (НКРЭКУ), 26 мая сообщает украинское издание «Энергореформа».

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