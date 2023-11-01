В опасном положении власть России должна показать свою решимость — Кургинян

В опасном положении, чреватым взрывом Кавказа, слова представителей российской власти должны быть резкими, логичными и убедительными, заявил политолог, философ, аналитик, лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян 30 октября в спецвыпуске передачи «Предназначение».
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