Сквер в центре столицы возвращается  в собственность Кишинева  

Сквер на улице Льва Толстого на углу с улицей Измаил в муниципии Кишинев (зеленая зона общественного пользования) с кадастровым номером 01001011054 и площадью 0,19 га является одним из свыше двадцати земельных участков, отчужденных в результате мошенничества.