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Путин: Петр I стремился развивать Россию, не копируя Запад напрямую

Путин: Петр I стремился развивать Россию, не копируя Запад напрямую

В документальном фильме телеканала "Россия" президент Владимир Путин подчеркнул стремление Петра I внедрять западные стандарты не для простого копирования, а для развития России, используя лучшие мировые практики на собственной основе.

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