УДЕРЖАТЬСЯ В ЗОНЕ «КОМФОРТА»

Юрий Ильинов

И Крым наш и Папа наш! "Вы наследники великой России: великой России святых, правителей, большой России Петра I, Екатерины II, той империи – великой, просвещенной, большой культуры и большой человечности. Никогда не отказывайтесь от этого наследства, вы наследники великой матушки России, идите вперед с этим. И спасибо вам. Спасибо за ваш способ быть, за ваш способ быть россиянами", – сказал папа римский Франциск.