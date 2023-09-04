Приветствуем ВАС на сайте ГАЛАКТИКА

17 903 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Antanas
    Красота.👍👍👍👍👍.ЭНЕРГИЯ ДНЯ 4 се...
  • Antanas
    Прекрасные мысли.👍👍👍👍👍.ЭНЕРГИЯ ДНЯ 3 се...
  • Antanas
    Мудрые мысли.👍👍👍👍👍.ЭНЕРГИЯ ДНЯ 2 се...

УДЕРЖАТЬСЯ В ЗОНЕ «КОМФОРТА»

УДЕРЖАТЬСЯ В ЗОНЕ «КОМФОРТА»

УДЕРЖАТЬСЯ В ЗОНЕ «КОМФОРТА» А как дышал . Реплика на отставку министра обороны Великобритании Данный персонаж по имени Бен Уоллес 23 февраля прошлого года что-то там неприличное нашему Главковерху обещал, мол «шотландская гвардия надрала задницу царю Николаю I в 1853 году в Крыму .

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Юрий Ильинов
И Крым наш и Папа наш! &quot;Вы наследники великой России: великой России святых, правителей, большой России Петра I, Екатерины II, той империи – великой, просвещенной, большой культуры и большой человечности. Никогда не отказывайтесь от этого наследства, вы наследники великой матушки России, идите вперед с этим. И спасибо вам. Спасибо за ваш способ быть, за ваш способ быть россиянами&quot;, – сказал папа римский Франциск.
Ответить
22 час.

Картина дня

наверх