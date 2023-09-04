УДЕРЖАТЬСЯ В ЗОНЕ «КОМФОРТА» А как дышал . Реплика на отставку министра обороны Великобритании Данный персонаж по имени Бен Уоллес 23 февраля прошлого года что-то там неприличное нашему Главковерху обещал, мол «шотландская гвардия надрала задницу царю Николаю I в 1853 году в Крыму .
УДЕРЖАТЬСЯ В ЗОНЕ «КОМФОРТА»
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Юрий Ильинов
И Крым наш и Папа наш! "Вы наследники великой России: великой России святых, правителей, большой России Петра I, Екатерины II, той империи – великой, просвещенной, большой культуры и большой человечности. Никогда не отказывайтесь от этого наследства, вы наследники великой матушки России, идите вперед с этим. И спасибо вам. Спасибо за ваш способ быть, за ваш способ быть россиянами", – сказал папа римский Франциск.
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