В Индии запланировали масштабную модернизацию российских истребителей

Проект документа по первому этапу модернизации российских истребителей «Сухой-30МКИ» подготовило министерство обороны Индии для комитета кабинета министров по безопасности, 22 июля сообщает The Economic Times (ET).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии