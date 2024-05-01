МЧС: в Махачкале сигнализация по ошибке сработала в одном из зданий

В полночь жители Махачкалы слышали громкие звуки, похожие на тревогу. Однако это оказалась сигнализация, которая по ошибке сработала в одном из зданий, сообщили РИА Новости в главном управлении МЧС России по Дагестану.
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