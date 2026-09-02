🏔Сербский спелеолог рассказал о задачах международной экспедиции в самую глубокую пещеру мира Генеральный секретарь Спелеологического союза Сербии, сотрудник МЧС Сербии Урош Акшамович поделился итогами международной экспедиции в пещеру Крубера в Абхазии.
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