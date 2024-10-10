Рецепт самой вкусной гренки. Молоко и яйца: можно есть как с джемом, так и с колбасой

Обычно тосты служат простым дополнением к завтраку, например, к отварным яйцам или яичнице. Но мы превратим этот привычный гарнир в настоящую кулинарную находку: пропитаем тосты ароматной молочной смесью с кленовым сиропом и обжарим до золотистой хрустящей корочки.
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