Рецепт самой вкусной гренки. Молоко и яйца: можно есть как с джемом, так и с колбасой

Обычно тосты служат простым дополнением к завтраку, например, к отварным яйцам или яичнице. Но мы превратим этот привычный гарнир в настоящую кулинарную находку: пропитаем тосты ароматной молочной смесью с кленовым сиропом и обжарим до золотистой хрустящей корочки.