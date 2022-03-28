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Азаренко, снявшаяся по ходу матча в Майами: «Мне не стоило выходить на корт. Последние несколько недель были крайне напряженными в моей личной жизни»

Виктория Азаренко объяснила, почему снялась по ходу третьего круга турнира в Майами против 16-летней Линды Фрухвиртовой (6:2, 3:0).

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