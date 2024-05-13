Приезжают помогать целыми семьями

Присоединяйтесь к волонтёрам, отправляющим гумпомощь в зону СВО СЗ» уже рассказывал о волонтёре фонда «Врачи, вы не одни», помогающего военным медикам, предпринимателе Алексее Казаченко из Северного Тушина.