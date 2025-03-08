Донецкая группа новостей|Донецк.ДНР (VK) От военнослужащих СВО и Ветеранов СВО. Дорогие женщины,мамы ,сестры и девушки наших боевых друзей ,отдавшим Свой долг и жизни в боях.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Донецкая группа новостей|Донецк.ДНР (VK) От военнослужащих СВО и Ветеранов СВО. Дорогие женщины,мамы ,сестры и девушки наших боевых друзей ,отдавшим Свой долг и жизни в боях.
Свежие комментарии