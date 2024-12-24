Будущие чемпионы: главные анонсы Jump Festa 2025

На выходных в Токио прошло масштабное событие под названием Jump Festa — мероприятие, которое устраивает издательство Shueisha, выпускающее сразу несколько популярных манга-журналов (самый известный — Weekly Shōnen Jump).
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