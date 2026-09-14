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Саудовская федерация осудила фанатов «Аль-Таавуна», скандировавших имя Жоты и провоцировавших Невеша: «Использованию личных трагедий для провокаций нет места в нашем футболе»

Федерация футбола Саудовской Аравии осудила поведение фанатов «Аль-Таавуна» в отношении Рубена Невеша на матче с «Аль-Хилалем».

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