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iPhone 18 Pro сметают с виртуальных прилавков в Китае: 7 млн смартфонов менее чем за минуту

iPhone 18 Pro сметают с виртуальных прилавков в Китае: 7 млн смартфонов менее чем за минуту

Результаты оказались гораздо выше, чем у прошлого поколения Предзаказы на iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max в Китае открылись 12 сентября в 20:00, после чего смартфоны, по данным Ice Universe, менее чем за минуту закончились на JD.

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