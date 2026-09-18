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С кем встречается самая красивая девушка России Валентина Алексеева

С кем встречается самая красивая девушка России Валентина Алексеева

Муза Филиппа Киркорова показала фото с бойфрендом Валентина Алексеева, фото: ТАСС/Сергей СавостьяновВ 20-летнюю красотку Валентину Алексееву влюблены сотни поклонников.

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