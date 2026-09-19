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Украинские волонтёры жалуются на рвоту: граждане жертвуют ВСУ хлам, грязные трусы и рваные носки

Украинские волонтёры жалуются на рвоту: граждане жертвуют ВСУ хлам, грязные трусы и рваные носки

Как известно, у Украины в текущий момент её существования дела идут далеко не блестяще. Казна если и не почти пуста, то зияет дырой устрашающего дефицита, а западные спонсоры раскошеливаются с всё большим скрипом и всё большей неохотой.

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